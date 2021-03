Corona-Pandemie : Vullkaneifelkreis bereitet sich auf Schnelltests vor

Daun Ortsvereine des Deutschen Roten Kreuzes sollen ab Montag der kommenden Woche Tests durchführen - falls diese verfügbar sind. Lehrpersonal und Mitarbeiter der Schulen können ab Samstag geimpft werden.

Stationär aktuell in Behandlung: 11 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19: 56

„Diese Tests können den PCR-Test nicht ersetzen, geben aber für einen kurzen Zeitraum Sicherheit, kein Krankheitsüberträger zu sein“, sagt Landrat Thiel. „Sie sind ein Kick für den Augenblick“, scherzt Amtsarzt Volker Schneiders. „Ihr Einsatz bei beispielsweise kulturellen Veranstaltungen, in der Gastronomie oder in Bereichen des wirtschaftlichen Lebens ist denkbar, die Regelungen zur Einhaltung von Abständen, Hygieneverordnungen und die Maskenpflicht werden uns jedoch erhalten bleiben.“

Schneiders spricht sich dafür aus, eine Strategie für ein Leben mit dem Virus zu entwickeln. „Wir dürfen nicht nur auf die Inzidenzwerte schauen. Stattdessen ist wichtig, wie sehr Intensivbetten in den Kliniken ausgelastet sind.“ Es liege in der Natur einer Pandemie, dass Mutationen des Virus entstehen. „Alles redet von der „Dritten Welle“ - aber es kämen mit Sicherheit weitere.

Thiel und Schneiders kritisieren, dass die Impfung der Bevölkerung zu langsam gehe. Einerseits liege das an der Knappheit der Impfstoffe, andererseits aber schlicht an einer übermäßigen Bürokratie. „Der Stoff muss in die Oberarme der Bevölkerung“, sagt Schneiders. „Wir könnten bereits jetzt damit beginnen, Impfstoffe an die niedergelassenen Ärzte zu verteilen, damit es schneller voran geht.“ Noch werde strikt nach der Corona-Impfverordnung vorgegangen, doch mit steigender Verfügbarkeit der Impftstoffe könne die Priorität nicht mehr der alleinige Maßstab sein, um beispielsweise Neuinfektionen an Schulen zu vermeiden, sagt Thiel. „Bereits ab Samstag können sich Lehrerinnen und Lehrer, Erzieher und Mitarbeiter der Schulen zur Impfung anmelden.“