Corona-Pandemie : Trotz sinkender Inzidenzen bleibt im Vulkaneifelkreis Vorsicht angebracht

Info

Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat am Montag drei weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz steigt somit von 34,6 auf 36,3. Die Anzahl der bisher positiv getesteten Menschen erhöht sich im Kreis auf insgesamt 1910. Aus der häuslichen Quarantäne konnten nach den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes als genesen bislang 1779 Infizierte entlassen werden.

Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher 60 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Am Montag wurde ein weiterer Fall bekannt. Akut sind aktuell noch 71 Menschen infiziert, davon befinden sich fünf in stationärer Behandlung. Bis dato wurde in insgesamt 171 Fällen die britische Virusmutation B.1.1.7 nachgewiesen, in vier Fällen die südafrikanische Virusmutation B.1351 und in vier Fällen die brasilianische Virusmutation

Das Landesimpfzentrum in Hillesheim hat bis Montag 19 204 Menschen geimpft. Dies entspricht 31,67 Prozent der Bevölkerung des Kreises. Davon haben 8890 (14,66 Prozent) die notwendige zweite Impfung erhalten. Hinzu kommen Impfungen, die von niedergelassenen Ärzten durchgeführt wurden. Sie haben insgesamt 6335 Impfungen verabreicht. Dies entspricht einer zusätzlichen Impfquote von 10,45 Prozent. Insgesamt kommt der Kreis somit auf eine Impfquote (Erstimpfungen) von 42,12 Prozent.