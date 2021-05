Corona-Pandemie : Inzidenzwert sinkt in der Vulkaneifel von 46,2 auf 39,6

Inzidenzwert sinkt in der Vulkaneifel von 46,2 auf 39,6

Daun Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat am Dienstag eine weitere Neuinfektion mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahl der positiv getesteten Menschen erhöht sich im Kreis somit auf insgesamt 1889 Personen – davon gelten 1726 als genesen, 13 seit Montag.

Aktuell sind noch 104 Menschen akut infiziert. Davon befinden sich derzeit acht in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher 59 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.

Insgesamt gab es im Landkreis Vulkaneifel in den letzten 7 Tagen 24 bestätigte Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle der letzten sieben Tage je 100 000 Einwohner) im Landkreis Vulkaneifel fällt weiter von 46,2 auf 39,6.

Wie das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim mitteilt, wurden bis einschließlich Montag insgesamt 18 253 impfwillige Menschen gegen das Coronavirus im Impfzentrum immunisiert. Dies entspricht 30,10 Prozent der Bevölkerung des Landkreises Vulkaneifel. Davon haben bereits 7540 (12,43 Prozent) Menschen die notwendige zweite Impfung erhalten, so dass bisher insgesamt 25 793 Impfdosen im Landkreis Vulkaneifel durch das Impfzentrum in Hillesheim verabreicht worden sind.