Corona-Pandemie : 7-Tage-Inzidenz fällt im Vulkaneifelkreis weiter auf nun 84,1

Daun (red) Im Vulkaneifelkreis ist der 7-Tage-Inzidenzwert erneut gesunken. Er fiel aktuell (Stand: Mittwoch, 14 Uhr) von 97,3 auf 84,1 und unterschreitet damit den zweiten Tag in Folge die für mögliche Lockerungen wichtige Marke von 100. Nach fünf Tagen unter diesem Wert, wird die Notbremse wieder aufgehoben.

Wie das Gesundheitsamt in Daun mitteilt, seien bis gestern fünf weitere Neuinfektionen gemeldet worden. Die Anzahl der seit dem Pandemie-Ausbruch infizierten Menschen steigt im Kreis damit auf 1870. Von ihnen gelten 1670 mittlerweile als genesen, 13 seit Dienstag. Aktuell sind somit noch 142 Menschen in der Vulkaneifel akut mit dem Coronavirus infiziert. Davon befinden sich acht in stationärer Behandlung. Bisher gibt es 58 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 im Landkreis Vulkaneifel zu beklagen.