Corona-Pandemie : Corona-Zahlen im Landkreis Vulkaneifel steigen

Im Impfzentrum in Hillesheim greift ein Rädchen ins nächste: Dafür sorgen Ärzte, Apotheker, Security und Verwaltungsleute - darunter Anna Carina Krebs und ihr Team des Reisebüros Linden aus Stadtkyll, die sich um An- und Abmeldung, die interne Verwaltung kümmern - und für gute Stimmung sorgen. Foto: TV/Mario Hübner

Daun Die Corona-Zahlen im Landkreis Vulkaneifel steigen an, auch die britische Mutation des Virus wurde mehrfach nachgewiesen.

„Wir sind mitten in einer Pandemie und deshalb beobachten wir die Situation an den Schulen sehr genau“, sagt Landrat Heinz-Peter Thiel in der wöchentlichen Online-Pressekonferenz zur Corona-Lage. Eine einheitliche Regelung der Landkreise zum Schulstart am Montag wäre angebracht gewesen, sagt Thiel. „Im Kreis Birkenfeld bleiben die Grundschulen geschlossen, in Cochem-Zell ist die Präsenzpflicht aufgehoben. Wir versuchen, in diesem Wirrwarr die Übersicht zu behalten.“