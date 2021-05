Corona-Pandemie : 7-Tage-Inzidenz bleibt im Vulkaneifelkreis unverändert bei 61,0

Daun Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat am Montag zwei weitere bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Dabei handele es sich um einen neuen Einzelfall und um eine konvertierte enge Kontaktperson zu einem bereits positiv getesteten Fall.

Aktuell sind 108 Menschen im Kreis akut infiziert. Davon befinden sich derzeit zwei in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher 61 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.

Insgesamt gab es im Landkreis Vulkaneifel in den letzten sieben Tagen 37 bestätigte Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle der letzten sieben Tage durch 100000 Einwohner) bleibt unverändert bei 61.

Zum Vergleich: Landesweit liegt die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 53,4 (Samstag 54,3 ), bundesweit am Sonntag bei 62,5 (Samstag 64,5).

Wie das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim mitteilt, wurden bis einschließlich Samstag, 22. Mai, insgesamt 20 295 Menschen dort geimpft. Dies entspricht 33,46 Prozent der Bevölkerung des Landkreises Vulkaneifel. Davon haben bereits 11 687 (19,27 Prozent) die notwendige zweite Impfung erhalten, so dass bisher insgesamt 31 982 Impfdosen im Landkreis Vulkaneifel durch das Impfzentrum in Hillesheim verabreicht worden sind.