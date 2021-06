Corona-Pandemie : 7-Tage-Inzidenz fällt in der Vulkaneifel leicht von 51,1 auf 49,5

Daun Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat am Dienstag zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Hierbei handele es sich um zwei neue Einzelfälle.

Zum bisherigen Stand der Impfungen im Landkreis Vulkaneifel

Wie das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim mitteilt, wurden bis einschließlich Samstag, 5. Juni, insgesamt 21 189 impfwillige Menschen durch das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim geimpft. Dies entspricht 34,94 Prozent der Bürger des Landkreises Vulkaneifel. Davon haben bereits 14 646 (24,15 Prozent) Menschen die notwendige zweite Impfung erhalten, so dass bisher insgesamt 35 835 Impfdosen durch das Impfzentrum in Hillesheim verabreicht worden sind.

Am Montag, 7. Juni, fand kein Impfbetrieb im Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim statt. Aktuell ist das Impfzentrum an fünf Tagen in der Woche von Dienstags bis Samstags in Betrieb.