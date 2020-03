Daun (sts) Das Coronavirus hat seit dieser Woche auch den Landkreis Vulkaneifel erreicht. „Mit einem weiteren bestätigten Corona-Fall steigt die Zahl der Infizierten auf drei Personen, die sich gemeinsam mit direkten Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne/ Isolation befinden“, teilt Landrat Heinz-Peter Thiel mit.

Wie das Gesundheitsamt bereits am Dienstag berichtet hatte, handelte es sich bei dem ersten positiven Fall um einen 47-Jährigen, der nach einem zweiwöchigen Aufenthalt aus der iranischen Hauptstadt Teheran, die zu den Risikogebieten zählt, zurückgekehrt ist. Durch sein umsichtiges Verhalten sei dieser bereits seit seiner Rückkehr in häuslicher Isolation. Bei der 38-jährigen Ehefrau sowie der fünf Jahre alten Tochter sei das Ergebnis negativ ausgefallen. Die Familie bleibt vorerst für 14 Tage in häuslicher Isolation. Die Integrative Kindertagesstätte in Daun, die vorsorglich bis zum Vorliegen der negativen Testergebnisse geschlossen worden war, wurde informiert und kann wie gewohnt wieder öffnen.