Pandemie : Corona im Kreis Vulkaneifel – Inzidenz steigt auf 2243

Daun Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat am Mittwoch, 9. März, 14 Uhr, 323 (Dienstag: 289) bestätigte Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Aktuell sind 1719 (Dienstag: 1518) Menschen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an Covid-19 erkrankt.

Die Impfstelle in Hillesheim bietet Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen – und zwar an den Samstagen 12., 19. und 26. März, jeweils von 9 bis 12 Uhr. Impfterminbuchung unter www.vulkaneifel.de/impftermin oder (mit Wartezeit) während der Öffnungszeiten ohne Terminreservierung.

Der Impfbus ist kommende Woche nicht im Landkreis unterwegs, aber in der Region Trier – am Dienstag, 15. März, 10 bis 17 Uhr, im Industriepark Region Trier in Föhren sowie am Samstag, 19. März, 11 bis 17 Uhr, im Evangelischen Gemeindezentrum in Schweich.