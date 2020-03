Gesundheit : Sodbrennen&Co sind Themen beim Gesundheitsforum

Daun (red) Beim 119. Gesundheitsforum am Krankenhaus Maria Hilf Daun am Montag, 9. März, 18 Uhr geht es um das Thema „Reflux – „Sodbrennen“ – Diagnostik und Therapie. Im Rahmen der Vortragsreihe wird Dr. med.

Wilhelm Bruss, Chefarzt Chirurgie - Viszeralchirurgie im Krankenhaus Daun, für Interessierte am Montag in der Krankenhauscaféteria (5. Etage des Krankenhauses) über Diagnostik und Therapie des Reflux referieren und Fragen beantworten.

Viele kennen es: Zuerst eine üppige Mahlzeit und anschließend treten Beschwerden wie zum Beispiel saures Aufstoßen oder ein Brennen in der Speiseröhre auf. Aber auch untypische Beschwerden wie Husten, Heiserkeit und Schluckstörungen können auf einen Reflux hindeuten. Im Gesundheitsforum werden monatliche Infoveranstaltungen für interessierte Bürger angeboten, in denen Ärzte der Region zu medizinischen Themen Vorträge halten und dem Publikum in Rede und Antwort zur Verfügung stehen.