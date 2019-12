Wenn das Knie schmerzt : Gesundheitsforum zum künstlichen Gelenkersatz

Daun (red) Was tun, wenn die Gelenke schmerzen? Was jeder zur Vorbeugung tun kann und wie es weitergeht, wenn es nicht mehr ohne künstlichen Gelenkersatz geht, ist Thema beim nächsten Gesundheitsforum am Montag, 9. Dezember, 18 Uhr, in der Krankenhaus-Cafeteria des Dauner Krankenhauses.

Künstlicher Gelenkersatz dient zur Linderung von Schmerz und steigert die Lebensqualität bei Patienten mit Gelenkverschleiß. Heute sind solche Operationen fester Bestandteil der modernen Medizin. Doch nicht immer ist ein künstlicher Gelenkersatz erforderlich. Referent des Abends ist Dr. med. Andreas Heck, Leiter Revisionsendoprothetik und Sektionsleiter Kinderorthopädie im Krankenhaus Daun. Er steht nach seinem Vortrag auch für Fragen der Zuhörer bereit.