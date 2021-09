Daun/Gerolstein : Gesundheitsminister auf Stippvisite im Krankenhaus Daun

Daun/Gerolstein Clemens Hoch (SPD), seit Mitte Mai Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz, hat das Krankenhaus in Daun besucht. Was läuft gut und wo gibt es Verbesserungsbedarf?

Im gesamten Kreis keine Geburtshilfestation mehr, nur noch in der Klinik in Daun eine chirurgische Hauptfachabteilung (nach Schließung der Einrichtung im Krankenhaus Gerolstein Ende 2020), ein nachgebesserter, aber immer noch nicht rund um die Uhr zur Verfügung stehender Rettungsdienst am Standort Gerolstein sowie eine drohende Versorgungslücke bei den Hausärzten in den nächten Jahren: Bei seinem (Antritts-)Besuch auf Einladung der Landtagsabgeordneten Astrid Schmitt (SPD) im Krankenhaus Daun am Freitag ist der neue rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD), der erst seit Mitte Mai im Amt ist, vom TV mit den zentralen Fragen zur Gesundheitsversorgung im Kreis Vulkaneifel konfrontiert worden – und hat Stellung bezogen: „In den allermeisten Bereichen ist die Gesundheitsversorgung im Kreis Vulkaneifel gut aufgestellt. Noch. Und das müssen und werden wir uns ganz genau ansehen. Ich sehe es als meine Aufgabe an, den Masterplan der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum auf eine neue Stufe zu heben. In der Vergangenheit war dies ein wenig in den Hintergrund geraten.“