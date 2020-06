Krankenhausfinanzierung : Gute Nachrichten fürs Krankenhaus

Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat bei ihrem Besuch in Daun mit Landrat Heinz-Peter Thiel und Volker Schneiders über die Zukunft des Gesundheitsamtes und der Krankenhäuser in Daun und Gerolstein gesprochen. Foto: TV/Angelika KOch

DAUN Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat in Daun über einen rheinland-pfälzischen Bundesratsvorstoß zur Neuregelung der Krankenhausfinanzierung gesprochen. Das soll Kliniken wie die in Daun und Gerolstein sichern.

Bereits lange vor der Corona-Pandemie, unter anderem anlässlich der Schließung der Geburtshilfe am Maria-Hilf-Krankenhaus, hatten Bürgerinitiativen, Landrat Heinz-Peter Thiel und Mediziner bei der Landesregierung mehr Schubkraft für eine nachhaltige Sicherung der Krankenhausstandorte auf dem Land angemahnt. „Wir brauchten nicht erst eine Pandemie“, sagte nun Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bei ihrem Besuch im Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel, „um zu wissen, wie notwendig der Erhalt der Krankenhäuser im ländlichen Raum ist. Auch dann, wenn die Sicherstellungszuschläge des Bundes nicht ausreichen, deren Kriterien wir in Rheinland-Pfalz schon besonders weit ausgelegt haben und die dennoch für Standorte wie Daun oder Gerolstein nicht gelten.“

Es käme bei einem Erfolg in Berlin einer gesundheitspolitischen Kehrtwende gleich, was die Ministerin auf dem Rasen zwischen Kreisverwaltung und Gesundheitsamt verkündete: „Wir haben auf Bundesebene angestoßen, das gesamte System der Fallpauschalen zu reformieren, so dass die kleinen Krankenhäuser ihre Betriebskosten künftig unabhängig davon decken können.“ Man brauche, so die Ministerin, einen gestalteten Strukturwandel, „mit den bisherigen Fallpauschalsystem jedoch verläuft er chaotisch“.