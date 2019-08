Gesundheit : Venen-Checks im Forum Daun

Daun (red) Beim Gesundheitstag der Verbandsgemeinde Daun am Sonntag, 1. September, 11 bis 17 Uhr bieten die Venenspezialisten der Capio Mosel-Eifel-Klinik In Kooperation mit der Deutschen Venen-Liga Venen-Checks an – völlig risikolos und schmerzfrei.

