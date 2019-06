Wirtschaft : Schwieriger Weg zum lokalen Onlineshop

Wie schaffen wir es, auch online Kunden zu erreichen: Darüber haben sich Stefanie Mayer-Augarde (sitzend), Vorsitzende des Gewerbe- und Verkehrsvereins Daun, ihre Stellvertreterin Marina Stolz und Geschäftsführer Wolfgang von Wendt schon viele Gedanken gemacht. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun/Gerolstein/Trier Bereits seit fast zwei Jahren suchen die Gewerbetreibenden der Vulkaneifel gezielt nach Methoden, um auch online Kunden zu erreichen und in die Ladenlokale zu locken. Ist ein regionaler Shop die Lösung?

Es ist so einfach: auf dem Sofa sitzen, surfen, klicken, bestellen. Zu den negativen Begleiterscheinungen dieser Einkaufsbequemlichkeit gehören Ressourcenverschwendung, schlechte Arbeitsbedingungen für Paketboten oder oft genug der gänzlich unbequeme Aufwand, bei Nichtgefallen die Ware eigenhändig zurückzusenden. Und immer mehr leerstehende Geschäfte in den Ortskernen.

Alles Dinge, die niemand will, mit denen der stationäre Handel jedoch konfrontiert ist und wohl auch bleibt, denn der Trend zum Online-Shopping ist ungebrochen.

Info Mit wechselndem Erfolg an den Start gegangen In einigen Großstädten wie Hamburg, München oder Köln sind Portale wie www.findeling.de oder https://atalanda.com, über die man online bei ausgewählten stationären Händlern am Wohnort bestellen und beliefert werden kann, mit wechselndem Erfolg an den Start gegangen. Internetadressen zum Thema: https://dauner-fenster.de; www.einkaufserlebnis-trier.de; www.lozuka.com.

Den Gewerbetreibenden etwa in Daun oder Gerolstein bleibt nichts anderes übrig, als eigene Wege zu gehen, um den Trend für sich selbst zu nutzen. Modelle, die auch in der ländlichen Region funktionieren, werden gesucht.

Geht das, abseits der Ballungsräume? Erste Projekte von Anbietern wie zum Beispiel Lozuka („Lokal zu Hause kaufen“) stoßen deutschlandweit in Kleinstädten und Mittelzentren zumeist auf massive Probleme: Sie müssen entweder mit Umlagen der Gewerbetreibenden und öffentlichen Geldern dauerhaft gestützt werden oder sind bereits an vielen Standorten gescheitert. Die Logistik ist aufwändig, der Service personalintensiv. Nicht selten fehlt es bereits an der erforderlichen Masse von Teilnehmern, die vorhanden sein muss, damit ein online-Einkaufsportal überhaupt an den Start gehen kann. In Trier ist das anders. Dort betreibt die Agentur click around GmbH das Portal „Einkaufserlebnis Trier“: ein Verzeichnis sämtlicher stationären Händler und Dienstleister rund ums Einkaufen.

„Es ist eines der aufwändigsten Portale für Shopping vor Ort und es entwickelt sich gut“, resümiert ein Vertreter der Agentur. Die seit 2011 bestehende Facebook-Seite zum „Einkaufserlebnis Trier“ hat bislang rund 10 500 Likes bekommen, Zahlen zur Reichweite der eigenen Site des Portals bleiben ungenannt. Jedes Geschäft wird kostenlos mit Namen und Adresse in das nach Standort oder Branche sortierte Verzeichnis aufgenommen. Geld fließt in Form eines Zusatzbeitrags, für den die Ladeninhaber eigene Fotos, Texte, Videos oder Links hochladen dürfen.

„Wir liefern hierfür die technische Plattform und die doch recht aufwändige Redaktionsfunktion“, so click around. Denn es koste Zeit, auch Neueröffnungen und Geschäftsaufgaben mit Kurztexten zu verzeichnen. Ein eigener gebündelter Shop für Trier ist nicht geplant: „Aber wer von den Händlern einen Webshop hat, kann ihn als Premiumkunde mit dem Portal verlinken.“

Ähnlich will Alexander Pfeifer mit dem von ihm bereits seit November geschalteten „Dauner Fenster“ die Kunden motivieren, in die heimischen Läden zu gehen statt anonym im Internet zu bestellen. „Die Stadt kann nur als Gemeinschaft im Netz gefunden werden“, ist er überzeugt, dass vereinzelte, mehr oder weniger professionell geführte Shops und Auftritte dem stationären Handel letztlich wenig bringen. „Viele Händler haben sich noch nicht wirklich intensiv mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt und sind am Ende eher überfordert, es fehlen die personellen Kapazitäten und das Know-how, bei Shops und Websites mitzuhalten.“ Mit dem „Dauner Fenster“ will er zeigen, was prinzipiell machbar ist: tagesaktuelle Angebote präsentieren, die dann vor Ort eingekauft werden können, mit 360-Grad-Kamerafahrten im virtuellen Rundgang die Atmosphäre eines Geschäftes präsentieren und das Ganze verbinden mit Zusatzinfos wie Busverbindungen, einer Luftaufnahme der Stadt, Jobangeboten oder aus anderen regionalen Medien übernommenen Nachrichten. Für die Wahrung der Urheberrechte etwa für Fotos oder Texte ist der jeweilige Händler selbst verantwortlich. „Damit kann die Stadt zeigen, was in ihr steckt“, hofft Pfeifer auf wachsende Resonanz.

Dass weitere Potenziale gerade in Verbindung mit dem Tourismus gehoben werden können, ist die Zuversicht, die auch das Gesundland Vulkaneifel motiviert. Es sucht mit den jeweiligen Gewerbevereinen nach Wegen für eine digitale Präsenz der Händler und Gastronomen in Daun, Manderscheid, Bad Bertrich und Ulmen: „Wir stehen da aber noch ganz am Anfang“, sagt Michaela Schenk vom Gesundland dazu, „es ist derzeit nichts spruchreif.“

Der Trend zum zum Online-Shopping ist ungebrochen. Deshalb sind Modelle, die auch in den ländlichen Regionen funktionieren, gesucht. Foto: dpa/Jens Büttner