Kommunalpolitik Gewerbeverein Daun will erneut in den Stadtrat

Für die Region ist das einzigartig, in Daun beinahe schon Tradition: Auch zur nächsten Stadtratswahl am 9. Juni wird sich der Gewerbe- und Verkehrsverein Daun (GVV) mit einer Kandidatenliste bewerben. Im aktuellen Stadtrat ist er mit drei Sitzen vertreten und stellt zudem einen Beigeordneten. Und dieses Ziel peilt der GVV auch diesmal wieder an. So sagt GVV-Geschäftsführer und Stadtratsmitglied Wolfgang von Wendt: „Unser Ziel ist, das Ergebnis von 2019 zu halten.“ Wenn es mehr wird, umso besser.