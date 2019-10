Wirtschaft : „Ich kaufe lieber hier als im Internet“

Der Gewerbeverein freut sich über den erfolgreichen verkaufsoffenen Sonntag in Gerolstein: Regionale Produkte locken Käufer in die Geschäfte.

So haben sich in vielen Schaufenstern Hinweise auf den Einkauf beim lokalen Händler gefunden. Ob die Kunden wegen des Heimatshoppens oder wegen zu erwartender Schnäppchen den Weg zu den Händlern gesucht haben, zeigte sich unterschiedlich: „Ich kaufe lieber hier, als im Internet. Hier kann ich was anprobieren, sonst muss ich das wieder zurückschicken, und das ist mir zu lästig.“ „Wenn ich beim verkaufsoffenen Sonntag unterwegs bin, suche ich gezielt nach Angeboten und werde immer fündig“, so haben sich Kundinnen im Vorbeigehen geäußert.