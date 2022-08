Events : Shoppen, sparen, swingen

Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Gewerbeverein Geroteam Gerolstein kündigt neue Aktionen und Events an: Aufs Heimatshoppen folgt Dixie City – und vielleicht auch ein Wintertreff?

Von Mario Hübner

Gerolstein Ferienzeit, anhaltend gutes Sommerwetter, viele Touristen in der Stadt, gut besuchte Cafés, Restaurants und Geschäfte sowie Corona aktuell kein Thema: Beim Gerolsteiner Gewerbeverein Geroteam herrscht derzeit gute Stimmung. „Es ist viel los in der Stadt, der Trend zum Heimatshoppen hält an, und die Pandemie, die uns zwei Jahre arg zugesetzt hat, ist derzeit kein Thema. Nur der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Inflationsangst sorgt für Zurückhaltung im Konsumverhalten“, sagt Anke Sodermanns-Walla, seit einem dreiviertel Jahr Vorsitzende des Geroteams.

Um die gute Stimmung bei Gästen wie Einheimischen aufrechtzuhalten, ist auch das Sommerfest im Flecken der Treffen mit Livemusik am Dienstagabend, wieder veranstaltet worden – wenn auch nur zwei- anstatt viermal im Jahr, wie vor Corona. Und die beiden Treffen waren ein voller Erfolg. Hunderte Gäste haben sich bei tollem Sommerwetter sowohl auf dem Rondellvorplatz als auch vorm Café Hanebrink im unteren Bereich der Hauptstraße getroffen, der Musik gelauscht, etwas getrunken und mit Freunden und Bekannten bis spät abends geplaudert. So sagt die Gewerbevereins-Vorsitzende: „Man hat richtig gespürt, dass sich die Leute weiterhin danach sehnen, in lockerer Atmosphäre zusammenzukommen.“ Dass nicht weitere Treffs anberaumt wurden, hängt auch damit zusammen, dass in den Dörfern ringsrum wieder viele Feste stattgefunden haben. „Und wir wollen da niemandem etwas wegnehmen“, sagt Anke Sodermanns-Walla. Dafür weckt sie aber schon mal die Neugierde auf ein ähnliches Format zum Jahresende: „Wir überlegen, so etwas wie einen Wintertreff zu veranstalten. Spruchreif ist da aber noch nichts.“

Dafür steht aber bereits fest, dass es dieses Jahr nun doch noch ein Dixi-City-Festival in Gerolstein geben wird, aber nicht wie gewohnt im Sommer, sondern am ersten Oktober-Wochenende. Und der Gewerbeverein sorgt mit einem Streetfood-Festival an beiden Tagen sowie einem weiteren verkaufsoffenen Sonntag für ein entsprechendes Rahmenprogramm. „Ich denke, es werden sich viele auf dieses Festival-Wochenende freuen“, sagt Anke Sodermanns-Walla. Zuvor macht der Gewerbeverein mit einer weiteren Aktion auf sich aufmerksam: der Neuauflage von „Heimatshoppen“, dem in den vergangenen beiden Jahren bereits erfolgreichen Aufruf, zu Hause einzukaufen und damit die Heimatstadt und deren Händler zu stärken. Über drei Wochen, vom 9. bis zum 23. September, läuft das Event, das mit einem langen Shoppingabend bis 20 Uhr am Auftakttag startet. Es gibt kleine Aktionen, Verkostungen und eine Modenschau. Als Pilotprojekt wird diesmal dabei auch ein Gutscheinheft aufgelegt, mit dem man Vergünstigungen in den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben erhält: mal fünf Euro oder fünf Prozent auf den Einkauf oder ein kleines Präsent. Und wer innerhalb der drei Wochen in mindestens vier Mitgliedsbetrieben eingekauft hat, kann an einer Verlosung von Gero-Bons teilnehmen. „Wir dachten uns: für Touristen gibt es immer mal wieder Angebote. Warum also auch nicht für Einheimische?“, nennt Anke Sodermanns-Walla den Beweggrund für diese Aktion. Ab Ende August, Anfang September sind die Gutscheinhefte kostenlos in den Mitgliedsbetrieben erhältlich.