Stadt-Marketing : „Das schaffen wir nur gemeinsam“ Gewerbevereine Daun und Gerolstein wollen attraktivere Innenstädte

Mit Einkaufsangeboten ist es nicht getan, finden die Gewerbevereine Daun und Gerolstein. Sie wünschen sich eine attraktive Innenstädte. Foto: dpa/Carsten Rehder

Daun/Gerolstein Die Gewerbevereine in Daun und Gerolstein wünschen sich bessere Aufenthaltsqualität in den Innenstädten. Lösungen sind nur in Zusammenarbeit mit kommunalen Entscheidern machbar.