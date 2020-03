Leere Straßen, dunkle Fensterscheiben: So wie in Daun sieht es derzeit in vielen Innenstädten der Eifel aus. Damit die Einzelhändler und Gastronomen die Corona-Krise überstehen, appellieren sie an die Kunden, nicht dringend benötigte Einkäufe auf später, wenn die Geschäfte wieder geöffnet sind, zu verschieben. Oder bei den Händlern einfach mal anzurufen, damit diese ihnen benötigte Dinge besorgen könnten. Viele Gastronomen wiederum haben einen Abhol- oder Lieferservice eingerichtet. Foto: TV/Mario Hübner

Daun/Gerolstein/Jünkerath Die Gewerbevereinsvorsitzenden im Kreis berichten von teils existenzbedrohender Lage ihrer Mitgliedsbetriebe, aber auch davon, dass die meisten Händler weiter erreichbar seien. Und sie appellieren eindringlich an die Kunden.

Im Vulkaneifelkreis ist mittlerweile eine Internet-Plattform an den Start gegangen, um das Gewerbe zu unterstützen: Unter www.einkaufen-vulkaneifel.de, in Trägerschaft des „Gesundland Vulkaneifel“ und kostenlos für die Betriebe, die sich dort darstellen können. Die Plattform soll auch darüber informieren, welche Restaurants und Geschäfte einen Abhol- oder Lieferdienst bieten. Einige Einzelhändler haben einen Online-Shop, andere bieten mittlerweile auch Bestellannahmen per Telefon oder Mail an. Diese Informationen werden gesammelt dargestellt.

Darüber hinaus hat der Gewerbeverein eine Button- und eine Plakat-Aktion gestartet. Auf den knall-gelben Buttons steht der Spruch „Lächeln statt Händeschütteln“, darüber ist ein Smiley. Grewe sagt: „Damit wollen wir für eine etwas bessere Stimmung sorgen.“ Bei den Plakaten, die in allen Mitgliedsbetreiben aushängen, geht es um mehr: Darauf wird an die Kunden appelliert, Spaßkäufe und solche, die aus Langeweile im Internet getätigt werden, zu unterlassen und dafür bei den Geschäften vor Ort einzukaufen, solbald diese wieder geöffnet sind. Grewe sagt: „Wer braucht jetzt unbedingt eine neue Jeans oder ein Beauty-Produkt?“ Dafür brauchen die einheimischen Händler künftige Einnahmen unbedingt. Grewe: „So hilft man den Händlern und sich selbst. Denn wer will schon in einer Stadt leben, wo es kaum noch Geschäfte gibt?“ Der Aufbau eines Internetshops mit allen Mitgliedsbetrieben sei wünschenswert, „aber so auf die Schnelle nicht aufzubauen“, sagt Grewe.