Grabmal in Gillenfeld Kulturdenkmal kann durch Bürgerengagement und EU-Mittel gerettet werden

Eklektizismus ist ein methodischer Begriff in den Geisteswissenschaften, in der Kunst und in der Architektur, der die Verbindung von als Zitate ausgewählten Stilen, Formen, Methoden oder Techniken beinhaltet. In der Architektur ist Eklektizismus das Zitieren von Architekturstil -Elementen mehrerer vergangener Epochen an einem neuen Bauwerk. (Quelle Wikipedia)