Vereine : Gillenfeld räumt auf

Dreck weg Tag in Gillenfeld. Foto: TV/Karl Heinz Schlifter

Gillenfeld (red) Zum Dreck-Weg-Tag am Samstag, 4. April, lädt Ortsbürgermeister Karl-Heinz Schlifter alle Bürger und Vereinsvertreter zum Aktionstag ein. Treffen ist um 10 Uhr am Feuerwehrhaus. Zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr gibt es Mittagessen am Bahnhof.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken