Gemeinde sucht Mitarbeiter : Mitarbeiter für Parkdienst gesucht

Gillenfeld Um am Pulvermaar in der laufenden Saison 2020 den Parkdienst aufrechtzuerhalten, sucht die Ortsgemeinde Verstärkung in Form von neuen Mitarbeitern. Interessenten werden gebeten, sich im Gemeindebüro bei Karin Schneider unter Telefon 06573/720 zu melden oder sich per E-Mail an die Tourist­information unter touristinformation.gillenfeld@vgdaun.de zu wenden.