Glaube : Jugendhütte zwischen den Maaren wieder offen für Zeltlager

An der Jugendhütte zwischen den Maaren hat die Pfarreiengemeinschaft Gillenfeld einen Jugendgottesdienst mit Kooperator Norbert Reichel und Gemeindereferent Stefan Becker gefeiert. Foto: Pfarreiengemeinschaft Gillenfeld/Stefan Becker

Immerath/Gillenfeld (red) In der Pfarreiengemeinschaft Gillenfeld hat die Corona-Pandemie auch die Nutzung der Jugendhütte zwischen den Maaren stark eingeschränkt. Nun gab es dort für Neugefirmte einen Jugend­gottes­dienst zum Thema „Meine Ziele – meine Sehnsüchte“ mit Kooperator Norbert Reichel und Gemeinde­referent Stefan Becker.

In der ersten Sommerferienwoche bietet die Pfarreien­gemeinschaft an der Hütte zwei dreitägige Zeltlager an. Das für Messdiener bis 13 Jahre ist schon ausgebucht. Beim Zeltlager für die Neugefirmten gibt es noch einige freie Plätze. Infos bei Gemeindereferent Stefan Becker, Telefon 06573/9529990. Foto: Pfarreiengemeinschaft Gillenfeld