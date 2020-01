Freizeit und Natur : Anmeldung zur Winterwanderung

Gillenfeld (red) Die Gillenfelder Eifelvereinsortsgruppe lädt alle Natur- und Wanderfreunde zur Winter-Überraschungswanderung am Sonntag, 9. Februar, ein: Dabei kennt niemand außer dem Wanderführer Strecke und Ziel.

Zur Mittagsrast wird an einer interessanten Stelle gegrillt. Dabei packt sich jeder nach seinem Bedarf Bratwürstl ein, die gemeinsam am offenen Feuer gegrillt werden. Die moderate Tour beginnt um 10 Uhr in Gillenfeld am Backhaus in der Holzmaarstraße und führt über etwa 12 Kilometer durch die Eifellandschaft zum Ausgangspunkt zurück. Gewandert wird bei jedem Wetter.