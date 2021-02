Karneval : Gillenfelder Karnevalsverein lässt Kinder malen, basteln und fotografieren

Gillenfeld (red) „Was ist mit den Kids?“, fragte sich der Vorstand des Karnevalsvereins Moar­eulen Gillenfeld, als wegen der Corona-Krise alle Veranstaltungen ausfielen. Der Nachwuchs der Moareulen sollte nicht leer ausgehen.

Diana Bauer und Anke Thomas sollten in diesem Jahr die Programmgestaltung des Familienkarnevals leiten. Sie riefen stattdessen die Mädchen und Jungen auf, zu malen, basteln und fotografieren. „Eure tollsten Karnevals­ideen“, lautete das Thema. Als Belohnung für die Kunstwerke bekam jeder Teilnehmer eine kleine Überraschung. Zu bewundern sind die Bilder der jungen Künstler am Fenster des Florins­hofs in Gillenfeld (linkes Foto).