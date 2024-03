Spendenaktion für Familienvater Wie sich Marc Lengsdorf nach einer Hirnblutung zurück ins Leben kämpft

Er sei immer extrem fit gewesen, in seiner Jugend sogar Marathon gelaufen, sagt Marc Lengsdorf. Auch zu Hause in Gillenfeld, wo der gebürtige Bonner mit seiner Familie seit 2019 wohnt, sei er manchmal am Tag acht bis zehn Kilometer gelaufen. Aber vor zwei Jahren schlug das Schicksal zu. Nachdem am 24. Februar 2022 die Welt den Atem anhielt wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine, erwartete am Tag danach den 34-Jährigen und seine Familie eine andere Tragödie. Marc erlitt eine Hirnblutung, und bis heute ist nichts mehr, wie es war. Gegen Abend wollte er zum Joggen und verabschiedete sich von seiner Frau mit den Worten „Ich bin gleich zurück.“