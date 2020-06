Gillenfelder Klausen-Wallfahrt : Brudermeister legt sein Amt nieder und sagt ein letztes Mal „Loss ma gohn“

Info

Die Verabschiedung von Erich Ernst als Brudermeister findet im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes am 21. Juni um 10.30 Uhr in der St.-Andreas-Pfarrkirche in Gillenfeld statt. Es ist der erste Gottesdienst in der PG Gillenfeld nach der rund dreimonatigen corona-bedingten Pause. Bis zunächst Ende August ist jeden Sonntag um 10.30 Uhr eine Heilige Messe geplant und zwar reihum in den drei größten Kirchen Darscheid, Gillenfeld und Mehren mit den maximalen Besucherzahlen 85, 95 und 88 sowie mit je zwei Portalen und Seitengängen als baulicher Voraussetzung für eine Nutzung nach dem Schutzkonzept des Bistums Trier. Die Sonntagsmessen sind in Gillenfeld: am 21. Juni, am 5. und 19. Juli sowie am 2., 16. und 30. August; in Mehren: am 28. Juni sowie am 9. und 23. August; in Darscheid: am 12. und 26. Juli. Eine Anmeldung ist dienstags von 16 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 11 Uhr unter der Telefonnummer 06573/9529991 möglich. Restliche Plätze werden vor Beginn des Gottesdienstes nach schriftlicher Vorlage von Namen, Anschrift und Telefonnummer vergeben. Weitere Informationen zu den Gottesdiensten und den Corona-Regeln im Internet unter

www.pg-gillenfeld.de.