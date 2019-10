Verbraucher : Gillenfelder Reparatur-Café

Gillenfeld Das Reparatur-Café, die „Jellweda Fleckstuff“ im Pfarrheim Gillenfeld, steht am Montag, 14. Oktober, von 15 bis 17 Uhr für Interessenten offen. Ehrenamtliche Fachleute bieten Kleinreparaturen an Elektrogeräten, PC/Handy, Radios/CD-Player, Armbanduhren, Möbeln und Fahrrädern an.

Auch für Flick- und Näharbeiten ist jemand mit im Team. Ausdrücklich nicht vorgesehen ist es, größere Geräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernseher und Ähnliches in der „Fleckstuff“ zu behandeln.