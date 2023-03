Porträt Ein Lichtblick für’s CD-Regal – Gitarrist, Sänger und Schlagzeuger Reiner Klein aus Stadtkyll hat erste CD veröffentlicht

(now) Es reicht ein wohltönendes „Guten Morgen“ zur Begrüßung, und schon wünscht man sich, diesen Mann singen zu hören. Gelegenheiten, dem Musiker und Musikpädagogen zu lauschen, gibt es einige: Reiner Klein singt regelmäßig in Seniorenresidenzen und im St. Josef Krankenhaus in Prüm und verschafft damit Bewohnern und Patienten ein paar sorgenfreie und glückliche Momente. „Ich musiziere mit und für die Patienten, auch auf der Palliativ- und der Schmerzstation der Klinik.“