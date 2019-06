Wirtschaft : Gläubiger geben grünes Licht

Nehmen alle Gläubiger den Plan an, kann das Insolvenzverfahren der Ergocast Guss zum Juli beendet werden. Foto: Fritz-Peter Linden

Jünkerath Zehn Monate, nachdem die Jünkerather Gießerei Ergocast ein Insolvenzverfahren in Eigenregie angemeldet hatte, scheint das Fortbestehen nach vielen Einschnitten nun gesichert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Auffenberg

Im Oktober vergangenen Jahres leitete die Jünkerather Gießerei Ergocast ein Insolvenzverfahren in Eigenregie ein (der TV berichtete; siehe Info). Nach knapp zehn Monaten scheint das Traditionsunternehmen langsam wieder in sicheres Fahrwasser zu kommen. Wie das Unternehmen nun mitteilt, sei das Ende des Insolvenzverfahrens greifbar nahe. Bei einem Termin am Bitburger Amtsgericht haben alle anwesenden Gläubiger dem vorgestellten Insolvenzplan einstimmig zugestimmt. Sollten bis Donnerstag, 21. Juni, keine weiteren Gläubiger rechtliche Einwände erheben, kann das Insolvenzverfahren zum Ende des Monats eingestellt werden.

Bevor der Plan beim Amtsgericht vorgestellt wurde, hat bereits der Gläubigerausschuss zugestimmt. Geschäftsführer Karl Andermahr setzt darauf, dass nun keine Einwände erhoben werden. „Sobald der Insolvenzplan rechtskräftig ist, kann die Ergocast Guss durchstarten, denn wir haben seit dem Antrag auf Eigenverwaltung die Restrukturierungsmaßnahmen entschlossen umgesetzt und das Unternehmen für die Zukunft robust und solide aufgestellt“, sagt er.

Info 330 Jahre Gusstradition am Jünkerather Standort 1687 wurde von Salentin Ernst Graf von Manderscheid-Blankenheim im heutigen Jünkerath eine Eisenhütte gegründet, aus der im Lauf der Jahrhunderte die heutige Ergocast Guss hervorging. Vor allem Energieunternehmen, Nutzfahrzeughersteller und die Schiffbauindustrie werden weltweit aus Jünkerath beliefert. Das Unternehmen gliedert sich in zwei wesentliche Produktionsbereiche, den Maschinen- und den Handformguss. Jährlich werden insgesamt 17 000 Tonnen Gussteile ausgeliefert - fast ein Drittel der Produktion wird exportiert. Der erwirtschaftete Umsatz liegt insgesamt bei mehr als 30 Millionen Euro.

Gemeinsam mit seinem Mitgeschäftsführer Norbert Lüling setzte Andermahr einschneidende Umstrukturierungen um. Sie fußen auf einem Insolvenzplan, der für Ergocast Guss von der Kanzlei Runkel Schneider Weber und der Unternehmensberatung Mentor entwickelt wurde.

Verschiedene Veränderungen im Unternehmen sollen dabei helfen, Ergocast Guss in einem hart umkämpften Markt wieder wettbewerbsfähig aufzustellen. In einer Pressemeldung wird unter anderem davon gesprochen, dass mit allen Kunden individuelle Preisanpassungen abgesprochen worden seien. Zudem habe man die Produktpalette nach wirtschaftlichen Aspekten bereinigt und „Verlustbringer konsequent aussortiert“. Auch die Gründung der 100-prozentigen Tochter Ergocast Service resultiert aus dem nun angenommenen Insolvenzplan. In Zusammenarbeit mit der IG Metall wurde eine Betriebsvereinbarung getroffen, die beinhaltet, dass die 60 Mitarbeiter der Ergocast Service auch vom Betriebsrat der Ergocast Guss vertreten werden.

Als Grund für die Schieflage nennt die Geschäftsführung in einer Mitteilung wirtschaftliche Entwicklungen: „Vor dem Insolvenzantrag hatte der stark rückläufige Bedarf an Gussteilen für Gas- und Dampfturbinen bei der Ergocast Guss zu einem Ergebniseinbruch geführt.“ Zwar habe das Management in den vergangenen Jahren neue Aufträge für Gussteile akquirieren können, der hohe Wettbewerb unter den Gießereien und die großen Überkapazitäten hätten zu einem „ruinösen Preisverfall geführt“.

Wie Andermahr in einem Gespräch mit dem TV Ende April bereits anmerkte, sei eine personelle Neuausrichtung des Unternehmens angesichts der Umstrukturierungen nicht vermeidbar gewesen. Während der Bereich Kraftwerkbau geschrumpft sei, wachse das Feld Instandhaltung. So sei es zu einer Diskrepanz zwischen Stellenstreichungen und Neuausschreibungen gekommen, die aber, so erklärte der Mitgeschäftsführer damals, auf den Umbau des Unternehmens zurückzuführen seien.