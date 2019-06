Musik : Glanz des Barocks in Daun

Daun (red) Das Sinfonieorchester Gerolstein gibt am Sonntag, 30. Juni, um 17 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Prümer Kammerorchester und dem Bläserkreis St. Anna ein Konzert mit einem abwechslungsreichen Programm barocker Musik von Bach, Boyce, Händel und Telemann in der Nikolauskirche in Daun.

