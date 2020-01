Musik : Glanzvolle Feststimmung

WEIHNACHTS-CHÖRE UND GLANZVOLLE FESTSTIMMUNG IN BONGARD. Foto: TV/Erwin Borsch

Bongard (red) Unter dem Motto „Morgen Kinder wird’s was geben“, lud die Chorgemeinschaft Bongard 1908 zum Weihnachtlichen Konzert in die Kirche St. Agatha. Die Chorgemeinschaft Bongard 1908 trat mit allen drei Chören an, um ein unvergessliches Klangerlebnis zu präsentieren.

