Kirche : Glockengeläut wird vervollständigt

Dockweiler Ein langgehegter Wunsch geht in Erfüllung: Die St. Laurentius-Kirche Dockweiler hat eine vierte Glocke bekommen. Sie ist nun in einer Messe präsentiert worden und wird im September erstmals erklingen.

Wenn auch der Schatz der Kirche nichts Materielles sei – nicht die Gebäude, das Inventar und das Geld, sondern die Menschen, wie Pfarrer Ludwig Hoffmann (Daun) in seiner Predigt im Gottesdienst einräumte. „So stellen wir doch heute mit großer Freude die vierte Glocke vor“, sagte er. Gehe doch der lang gehegte Wunsch, das Glockengeläut der Pfarrkirche St. Laurentius zu vervollständigen, endlich in Erfüllung.

Nun wird die Glocke umgehend im Turm eingebaut und erklingt zusammen mit ihren „Schwestern“ am Sonntag, 15. September, um 10.30 Uhr erstmals bei einem Festgottesdienst, den der Musikverein Dreis-Brück mit gestaltet und in dem auch an das hohe Alter der ältesten Glocke des Geläuts erinnert wird – 600 Jahre nämlich. Die Anfänge der St. Laurentius-Kirche liegen im elften Jahrhundert; ihre heutige Gestalt erhielt sie im Jahr 1648, ergänzt um ein Querschiff vor etwa 100 Jahren. Die aktuelle Turmsanierung gehört zu der vor etlichen Jahren begonnenen umfassenden Kirchensanierung in mehreren Abschnitten (der Trierische Volksfreund berichtete).