TV-Serie „Glücksorte in der Eifel“ : Sauer macht lustig: Der Drees in Niederstadtfeld

Sauer macht lustig: Der Drees in Niederstadtfeld

TV-Serie „Glücksorte in der Eifel“

Reich an Eisen und Kohlensäure: das Wasser aus dem Drees in Niederstadtfeld. Foto: tv/Angelika Koch

Niederstadtfeld TV-Serie „Glücksorte in der Eifel“: Eine besondere Quelle sprudelt in der Vulkaneifel.

Das Dorf Niederstadtfeld hat Rhythmus im Blut und greift nach den Sternen – im übertragenen Sinn. Es liegt in einem einstigen vulkanischen Kraterrund am Kosmosradweg, der sich vom Dauner Kurpark aus an kleinen Gebirgsbächen entlang bis zum Meerfelder Maar schlängelt.