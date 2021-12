Soziales : Voller Einsatz gegen die Armut und für die Bildung: Götz Krieger aus Hillesheim bekommt Bundesverdienstkreuz

ADD-Präsident Thomas Linnertz (links) überreicht das Bundesverdienstkreuz am Bande an Götz Krieger. Foto: ADD Trier Foto: TV/ADD Trier

Hillesheim Götz Krieger aus Hillesheim hat für sein Engagement in der Entwicklungsarbeit in dem westafrikanischen Land Burkina Faso das Bundesverdienstkreuz bekommen. Wir stellen ihn vor.

Von Brigitte Bettscheider

Als Mitte der 1990-er Jahre Karl-Wilhelm Simonis, seinerzeit Notar in Hillesheim und Gründer und Vorsitzender des Vereins Solidaritätskreis Westafrika (siehe Hintergrund), Götz Krieger als Übersetzer von Briefen und Schriftstücken von und nach Burkina Faso gewann, setzte er damit ein Ehrenamt in Gang, das bis heute anhält und nun mit der höchsten Anerkennung der Bundesrepublik ausgezeichnet wurde (siehe Info).

Aus dem Übersetzen sei sehr bald eine Passion geworden, erinnert sich der gebürtige Rheinhesse, der 1971 als Realschullehrer für Französisch, Erdkunde und Sozialkunde an die Augustiner-Realschule nach Hillesheim kam, hier gemeinsam mit seiner Ehefrau (und Kollegin) Rita (+ 2010) ein Haus baute und eine Familie mit drei Söhnen gründete. Götz Krieger gehörte von 1992 bis 2004 dem Ortsgemeinde- beziehungsweise Stadtrat an, und er war zu Grundschulzeiten seiner Kinder einige Jahre Mitglied des Elternbeirats.

Info HINTERGRUND Der Solidaritätskreis e.V. besteht seit 30 Jahren. In Kooperation mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie durch Spendengelder sind in diesem Zeitraum rund 21 Millionen Euro investiert und für 140.000 Kinder Schulplätze geschaffen worden. Insgesamt wurden bis heute 246 Collèges und 175 Grundschulen gebaut sowie 151 Brunnen errichtet. Das langjährige Tandem Karl-Wilhelm Simonis (erster Vorsitzender) und Götz Krieger (zweiter Vorsitzender) ist in diesen Ämtern inzwischen von Michael Simonis und Claudia Blech abgelöst worden. Kontakt und Info: Solidaritätskreis Westafrika e.V., Antoniusweg 7, 54576 Hillesheim, Telefon: 0171/8881228, E-Mail: info@solidaritaetskreis.de, Spendenkonto bei der KSK Vulkaneifel, IBAN: DE 5965 1240 0002 0101 71. Spendenquittungen werden unaufgefordert zugesandt.

1996 wurde Götz Krieger zum zweiten Vorsitzenden des Solidaritätskreises gewählt. 1997 nahmen er und seine Frau erstmals an einer Reise des Vereins nach Burkina Faso teil. „Es ist eines der ärmsten Länder der Welt, ist gebeutelt von Dürren und Ernteausfällen und geprägt von Kleinbauern in einer Vielzahl an Volksgruppen“, so skizziert Krieger die Situation vor Ort. Vom ersten Augenblick an sei er von der Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Dankbarkeit der Menschen angetan gewesen, so bringt der heute 75-Jährige seine Motivation auf den Punkt, sich seither und weiterhin für die Menschen dort einzusetzen.

Auf die erste Reise Kriegers sollten viele weitere folgen. Und nachdem der Realschullehrer in den Ruhestand gegangen war (2006), verbrachte er - nach recht abenteuerlichen Reisen inklusive Wüstendurchquerung mit einem Allrad-Fahrzeug - zwei Mal (2006/07 und 2008/09) mit kleinen Unterbrechungen ganze Jahre in Burkina Faso. Er ist bis heute immer noch für zwei, drei Wochen oder Monate im Jahr dort. „Dann lebe ich in einer Villa“, erzählt Götz Krieger mit einem Augenzwinkern. Dabei handle es sich um ein ansonsten leer stehendes, ursprünglich als Lehrerwohnung gedachtes, einfach eingerichtetes Häuschen, zwar mit Solarstrom ausgestattet, aber ohne fließendes Wasser.

Von dem Prinzip, dass sich Dörfer, in denen der Solidaritätskreis Schulen, Lehrerhäuser, Gesundheits- und Entbindungsstationen und Brunnenanlagen baut, mit tatkräftiger Hilfe und Geld beteiligen müssen, ist Götz Krieger durch und durch überzeugt. „Wenn Ihr nichts tut, tun wir auch nichts“ – das gäben sie der Bevölkerung unmissverständlich zu verstehen. „Schickt eure Kinder in die Schule!“, so laute der wichtigste Appell des Solidaritätskreises an die Eltern – „und nicht eure Söhne zum Betteln und eure Töchter in die Zwangsheirat.“

Ja, er sei in Burkina Faso bekannt wie ein bunter Hund, bestätigt Götz Krieger lachend. Und ja, es sei seine zweite Heimat, erklärt er. Er habe sogar einen burkinischen Namen: Sanou Tolo. Auch im kommenden Jahr seien wieder längere Aufenthalte geplant.

Von dem Anruf der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), dass ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen werde, sei er erstens überrascht und zweitens „zu Tränen gerührt“ gewesen. Er habe sich sehr gefreut, dass zumindest einer der Söhne mit Ehefrau und dem jüngsten der fünf Enkelkinder habe teilnehmen können. Und sei glücklich gewesen über die Gratulation aus seiner ersten Entlassklasse an der Realschule. „Wir sind sehr stolz, dass unserem Klassenlehrer eine solch große Ehre zuteil wird“, hatten seine ehemaligen Schüler geschrieben, 44 Jahre nach dem Ende ihrer Schulzeit.

(bb)