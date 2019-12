Dorfwettbewerb : Gold und Silber für die Eifel

So sehen Bundessieger aus: Die Basberger freuen sich über ihre Goldmedaille beim Dorfwettbewerb. Foto: TV/Mario Hübner

Basberg/Bettingen (sts) Sie war die kleinste der 30 Gemeinden, die es bis in den Bundesentscheid von „Unser Dorf hat Zukunft“ geschafft haben, Im Juli war sie auf die größte: Der gerade einmal 93 Einwohner zählende Ort Basberg (siehe Foto) in der Verbandsgemeinde Gerolstein ist Bundessieger des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ geworden, hat also quasi die Goldmedaille gewonnen – gemeinsam mit sieben weiteren Kommunen.

Die Gemeinde Bettingen (Verbandsgemeinde Bitburger Land), die es ebenfalls bis ins Finale auf Bundesebene geschafft hat, wurde mit einer Silbermedaille geehrt. Deutschlandweit hatten sich 1900 Orte beworben.