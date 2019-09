Gewinnspiel : Goldsucher werden wieder in Daun fündig

Goldsucher werden wieder in Daun fündig

Daun (red) Seit mehr als zehn Jahren veranstaltet der Gewerbe – und Verkehrsverein (GVV) Daun immer im Herbst den „Goldrausch“. Fachgeschäfte und Einrichtungen, erkennbar jeweils am Aktionsplakat, laden ihre Kunden und Besucher ein, sich an einem Gewinnspiel zu beteiligen.

In welchem der Fachgeschäfte er sich befindet, ist wie immer die spannende Frage. Um die Chance zu erhöhen, Besitzer des Barrens zu werden, sollte man möglichst die teilnehmenden Fachgeschäfte aufsuchen und eine Karte ausfüllen.

Die Aktion wird am 12. Oktober gestartet, die Verlosung ist am Sonntag, 27. Oktober, um 17.30 Uhr im Forum Daun. Es ist der Abschluss des an diesem Tag stattfindenden verkaufsoffenen Sonntags. Traditionell gibt es dann auch wieder ein eine Veranstaltung der Volksbank RheinAhrEifel, dieses Mal wird es das Dauner Schulforum sein.