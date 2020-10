Meldung : Ortsänderung für evangelischen Gottesdienst

Kelberg/Adenau Der für den kommenden Sonntag, 25. Oktober 2020, geplante evangelische Gottesdienst zur Jubiläumskonfirmation wird nicht wie vorgesehen in der Kirche in Kelberg stattfinden. Die evangelische Kirchengemeinde Adenau bittet alle Gottesdienstbesucher, um 11 Uhr nach Adenau in den Kirchgarten zu kommen.