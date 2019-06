Kirche : Gottesdienst mit Jubiläum

Gerolstein Die Evangelische Kirchengemeinde Gerolstein-Jünkerath lädt für Sonntag, 16. Juni, 10 Uhr, zu einem besonderen Gottesdienst in der Evangelischen Erlöserkirche Gerolstein ein: Dann feiert Pfarrer i.R.

Ordination, das ist die kirchliche Beauftragung zum öffentlichen Dienst an Wort und Sakrament und zur damit verbundenen Seelsorge. Stüber, geboren 1933 in Koblenz, wurde vor 60 Jahren am 14. Juni 1959 in Saarburg zum Pfarrer ordiniert. Nach weiteren Stationen in Schauren-Kempfeld, Büchel und Cuxhaven war er von 1980 bis 1995 Pfarrer der Kirchengemeinde Gerolstein. Am Sonntag hält Stüber auch die Predigt – in deren Mittelpunkt steht der für den Sonntag vorgesehenen Bibeltext aus dem zweiten Korintherbrief, Verse 11 bis 13.