Kirche : Gottesdienste in Adenau am 20. und 21. März

Adenau (red) Gleich zwei Gottesdienste feiert Pfarrerin Claudia Rössling-Marenbach von der Evangelischen Kirchengemeinde Adenau am kommenden Wochenende: Am Samstag, 20. März, um 17.30 Uhr in Kempenich und am Sonntag, 21. März, um 11 Uhr in Adenau.

