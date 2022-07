Weltkriegsaltlast : Zufallsfund in Pelm: Spaziergänger entdeckt Granate an der Kyll

Zufallsfund in Pelm: Spaziergänger entdeckt Granate an der Kyll

Pelm Einsatz für den Kampfmittelräumdienst: Die Sprengstoff-Exporten haben eine Mörsergranate abtransportiert, die in Pelm (Kreis Vulkaneifel) gefunden worden war.

Der Kampfmittelräumdienst ist binnen weniger Wochen erneut nach Pelm gerufen worden. Mitte Juni hatte ein Wanderer auf dem Eifel­steig einen Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Untersuchung durch die Experten des Kampfmittelräumdiensts hatte damals ergeben, dass es sich um eine etwa 20 Zentimeter lange Phosphor-Brandbombe handelte, die geborgen, gesichert und abtransportiert wurde. Nun der nächste Einsatz im Ort in der Verbandsgemeinde Gerolstein, nachdem ein Spaziergänger am frühen Montagabend in der Nähe des Sportplatzes an der Kyll eine Granate entdeckt hatte. Auch die herbei gerufenen Polizeibeamten konnten die Weltkriegs-Hinterlassenschaft deutlich erkennen und sicherten den Fundort, laut Sven Lehrke, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion (PI) Daun, „eine von Anglern, Kindern und Spaziergänger stark frequentierte Stelle an der Kyll“. Er geht davon aus, dass die Granate bei normalem Pegelstand der Kyll vielleicht noch nicht entdeckt worden wäre, aber wegen der Trockenheit führt sie derzeit nur wenig Wasser. Laut Lehrke trafen die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdiensts kurz nach 21 Uhr in Pelm ein, wo sie die Mörsergranate sicherten und abtransportierten.