AKTION : Grenzenloser Fahrradspaß

Büllingen: Notdienstzentrale Büllingen (Malmedyer Straße 5): belgische Fritten, belgische Spezialbiere vom Fass, Crêpes und Eis, Sandras KidCar von 12 bis 17 Uhr (beaufsichtigte Kinderanimation draußen), Präsentation und Verkaufsstände von Werkskünstlern aus Büllingen, musikalische Unterhaltung.

Losheim: Aktions- und Verkaufsstände einheimischer Betriebe und Vereine; Infostand „Fahrradfreundlicher Kreis Euskirchen“, - Nordeifel Tourismus; Ardenner Cultur Boulevard mit den Ausstellungen Ars Krippana, Ars Tecnica, Ars Figura, Ars Mineralis, Ars Ardenn; Essens- und Getränkestände.

Hallschlag: Modellbaumaschinenparcour 1:14; Flohmarkt am Schützenplatz; Infostand Naturpark Nordeifel/LBMGerolstein;Trike-Rundfahrten mit den Kylltaltrikern; XL Hüpfburg Piratenschiff; Konzert des MV Hallschlag-Scheid; Bastelzelt mit Re-Kreation; Wasserspiele mit der Feuerwehr; Fahrradausstellung mit Fahrradreparatur; Schützenspiele am Schießstand mit Leckerem vom Grill; Eiswagen; Imbisswagen/Grill.

Kronenburg: 10 Uhr: Eröffnung des Radaktionstags am Kronenburger See (Seeuferstraße) durch den Landrat des Kreises Euskirchen Günter Rosenke und den Bürgermeister Jan Lembach; Essen und Getränke auf der Seeterrasse und To Go; Wassererlebnis für Jung und Alt: Wasserseilgarten, Tretboot, Segeln; Präsentationen und Mitmachen-Aktionen des Schülerrudervereins; Spiel und Spaß in der Freizeitanlage unterhalb der Staumauer.

Stadtkyll: Die DLRG-Ortsgruppe Stadtkyll bietet am Rastplatz an der Kyllbrücke folgendes Programm: Malwettbewerb, Kinderschminken, Jena Turm XXL: Torwandschieße, Gewinnspiele, Gemüsesticks und Obstbecher, Getränke, Rettungsstation des DRK; Gastronomie im Stadtkyller Ortszentrum, Infostand der Tourist-Info Gerolsteiner Land; In Stadtkyll/Niederkyll präsentiert sich der örtliche Rewe-Markt an der Strecke.

Glaadt/Jünkerath: Gasthof Glaadter Hütte: Biergarten geöffnet; extra für Radler: Fahrradstation und E-Bike Lademöglichkeit, Kaffee und Kuchen, ab 15 Uhr, auf der Sommerbühne Big Band Musikschule Schleiden (bei schlechtem Wetter in der Remise). Jünkerath, Bahnhof: Infostand der Eisenbahnfreunde Jünkerath, Fahrradstation und Ladestation für E-Bikes.