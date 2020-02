Hochwasserschutz in der Vulkaneifel : Grenzüberschreitendes Konzept soll Dörfer schützen

Hochwasserschutz in der Vulkaneifel

Daun Für Hinterweiler und Kirchweiler (Verbandsgemeinde Daun) und Pelm und Berlingen (Verbandsgemeinde Gerolstein) wird ein Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept erarbeitet.

Nun laufen die Vorbereitungen für Konzepte auch für andere Orte, diesmal aber nicht auf die VG Daun beschränkt, sondern es gibt eine interkommunale Zusammenarbeit. Für vier Dörfer, die am Berlinger Bach liegen und 2016 besonders von Unwetter betroffen waren, wird es ein gemeinsames Konzept geben: für Kirchweiler und Hinterweiler in der VG Daun sowie Pelm und Berlingen in der VG Gerolstein.