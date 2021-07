Freizeit : Maare-Mosel-Lauf mit viel Zeit: Größter Landschaftslauf in der Eifel dauert sechs Stunden

Die Macher des Maare-Mosel-Laufs um Inge Umbach (Fünfte von rechts) freuen sich, die 23. Auflage am 28. August corona-konform veranstalten zu können. Foto: Holger Teusch

Ellscheid Der größte Landschaftslauf in der Eifel soll Ende August stattfinden. Die Organisatoren haben sich einen Ablauf überlegt, der große Teilnehmerfelder auch unter Corona-Bedingungen ermöglichen soll.

Eine Läufergruppe aus Köln gab den entscheidenden Anstoß für das Konzept, dass den Maare-Mosel-Lauf (MML) in diesem Jahr auch unter Corona-Bedingungen sicher stattfinden lassen soll. „Vergangenes Jahr war eine große Kölner Gruppe hier, die in Eigenregie auf die Strecke gegangen ist“, erzählt Inge Umbach. Die Kölner wollten eigentlich den MML für ihren großen Jahres-Vereinsausflug nutzen. Wie andere Clubs ein langes Lauf-Wochenende in der Eifel verbringen mit den Wettkampf auf dem Maare-Mosel-Radweg als Höhepunkt. Corona machte dem bekanntlich einen Strich durch die Rechnung. Der MML fiel 2020 aus. Doch die Domstadtläufer rannten die 21,1 Kilometer von Daun und am Schalkenmehrener Maar vorbei vor zehn Monaten trotzdem coronakonform.

Ähnlich, nur mit mehr Teilnehmern, offizieller Zeitmessung und natürlich organisiert und koordiniert soll der MML am 28. August zum 23. Mal wieder stattfinden. Das erklären die langjährige Organisationsleiterin Inge Umbach von den Vulkanläufern und der Laufschule Schritt für Schritt sowie Thomas Räthlein vom Gesundland Vulkaneifel. „Uns war es wichtig, dass der Maare-Mosel-Lauf dieses Jahr in irgendeiner Weise stattfindet“, sagt Umbach. Den Menschen soll wieder die Möglichkeit gegeben werden, „aktiv Natur zu genießen“ und „die tolle Landschaft in sich aufzusaugen“, ergänzt Räthlein besonders mit Blick auf die sogenannte Gesundland-Strecke ohne jeglichen Wettkampfstress und ohne Zeitmessung.

Info 23. Maare-Mosel-Lauf Der 23. Maare-Mosel-Lauf findet am 28. August statt. Starts: 11-17 Uhr, Volksbank RheinAhrEifel-Halbmarathon (21,1 Kilometer, Start: Bahnhof/Viadukt Daun), Nürburg-Quelle-Lauf zehn Kilometer (Start: Bahnhof/Viadukt Daun), Nürburg-Quelle-Jedermannlauf mit Walking (fünf Kilometer, Start: Bahnhof Schalkenmehren); Gesundland-Strecke für Läufer, Walker, Wanderer ohne Zeitmessung (sechs Kilometer, Start: Gewerbegebiet Mehren am Maare-Mosel-Radweg). Ziel: jeweils ehemaliger Bahnhof Gillenfeld. Startgeldstaffelung: ermäßigt bis 15. Juli. Meldeschluss: 15. August. Anmeldung: www.chiplauf.de

Das Konzept stellt sicher, dass selbst für den Fall wieder steigender Corona-Infektionszahlen ein Puffer vorhanden ist, der die Realisierung der Veranstaltung ermöglicht. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, wird es über sechs Stunden verteilt (geplant ist 11 Uhr bis 17 Uhr) zwölf 30-minütige Startfenster geben. Jeweils 50 Teilnehmer können von Daun (zehn Kilometer, Halbmarathon), dem ehemaligen Schalkenmehrener Bahnhof (fünf Kilometer) beziehungsweise Mehren (Gewerbegebiet, Gesundland-Strecke über zirka sechs Kilometer) die jeweiligen Strecken in Angriff nehmen. Ergibt theoretisch maximal 1800 Teilnehmer. „Mir blutet das Herz, dass wir die Kinderläufe dieses Jahr nicht machen können“, sagt Umbach, Sie erklärt das mit den fehlenden Impfmöglichkeiten für den Nachwuchs, peilt aber für das kommende Frühjahr eine separate Jugend-Veranstaltung an.

Ziel des Maare-Mosel-Laufs ist diesmal nicht die Schule in Gillenfeld, sondern der ehemalige Bahnhof direkt am Maare-Mosel-Radweg. Ziel, aber auch Startortverlegungen sind einerseits nötig, um Straßenüberquerungen zu minimieren und wegen der Zeitmessung. Diese erfolgt nämlich individuell per Chip in der Startnummer. Dieser löst bei denen am jeweiligen Start und am Ziel ausliegenden Bodenmatten jeweils ein Signal aus, um die personalisierte Laufzeit zu errechnen. Die beauftragte Zeitmessfirma aus Trier besitzt genau drei Matten für die Starts in Daun und Schalkenmehren und das Ziel in Gillenfeld. Zudem muss das Personal vorhanden sein, um die Technik über die gesamte Zeit zu betreuen.

In gewisser Weise gehe man zurück zu den Wurzeln, sagt Umbach. Bei der MML-Premiere 1998 befand sich das Ziel ebenfalls am Gillenfelder Bahnhof. Gelaufen wurde damals vom Dauner Bahnhof aus gut zehn Kilometer über den Maare-Mosel-Radweg – genauso wie 2021 für diese Distanz geplant. Darüber hinaus gibt es die bisher größte Änderung bei der Streckenführung des Halbmarathons. Das Schalkenmehrener Maar rückt noch mehr in den Mittelpunkt. „Wir laufen zum Maarkreuz mit seinem wunderschönen Blick“, erklärt Torsten Ringer, der zusammen mit Helena Dunkel, der Maare-Mosel-Lauf-Gewinnerin von 2018, die nötigen Streckenänderungen ausgearbeitet hat. Vom höchsten Punkt (534 Meter) geht es wie auf Serpentinen die Maar-Rundwege dann tendenziell nur noch bergab. Das Ziel in Gillenfeld liegt gut 100 Höhenmeter niedriger.

Das coronakonforme MML-Konzept bedeutet einen großen Zeit- und damit auch Helferaufwand, sagt Umbach. Insgesamt 80 bis 90 Freiwillige würden benötigt, um die Startorte, die Verpflegungsstationen und das Ziel im Mehrschicht-Betrieb zu besetzen, rechnet die nimmermüde Organisatorin vor. „Ich glaube, wir haben viele Helfer“, zeigt sich Schirmherr Thomas Scheppe zuversichtlich, dass ausreichend Personal zusammen kommt.