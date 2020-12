Einsatz : Großbrand in der Vulkaneifel: Rund 100 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen in Bodenbach

Foto: TV/Stephan Sartoris 12 Bilder Großbrand in der Vulkaneifel

Bodenbach In Bodenbach in der Verbandsgemeinde Kelberg hat es in der Nacht in einer Schreinerei gebrannt. Gut 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Großbrand in Bodenbach. Nach Auskunft der Polizei ist der Brand in einer Schreinerei am Freitagmorgen um 3 Uhr gemeldet worden.

Mehrere Feuerwehren der umliegenden Gemeinden, aber auch aus benachbarten Kreisen, sind nach wie vor Ort. Denn nach wie vor muss gelöscht werden, was noch länger dauern kann. Es hat laut Feuerwehr keine Personenschäden gegeben. Die Wehren haben es geschafft, den Brand auf die Werkstatt der Schreiner einzugrenzen. Wohnhaus, Bürogebäude und eine Lackierei blieben verschont.

Foto: TV/Stephan Sartoris