Motorsport : Ein Tag wie noch nie in Bodenbach

Bodenbach Am ersten Tag des Eifel Rallye Festivals „quoll“ der kleine Ort in der Vulkaneifel gestern von Fans über.

Am Ortseingang aus Richtung Gelenberg regelte die freiwillige Feuerwehr den Verkehr. Im Dorfgemeinschaftshaus waren das Pressezentrum und die Verteilerstelle der Mitfahr-Gelegenheiten in den VIP-Autos untergebracht. Direkt unterhalb der Pfarrkirche hatten fleißige Hände von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Dorf einen Imbiss- und Getränkestand aufgebaut. Seit den frühen Morgenstunden schon. Erlös alles für die Instandsetzung des Bürgerhauses. Bodenbach stand am Donnerstag kopf. So einen Tag und so ein Treiben hatte die kleine, 220 Einwohner zählende Gemeinde noch nicht gesehen.

Denn dort begann das mit viel Spannung erwartete zehnjährige Jubiläum des Eifel Ralle Festivals, der sogenannte „shake down“. Dort konnten die Teilnehmer, 155 an der Zahl, unter Wettbewerbsbedingungen noch einmal erste Einstellungen an ihren Fahrzeugen vornehmen, damit an den beiden Wettbewerbstagen am Freitag und Samstag auf den abgesperrten Wertungsprüfungen auch alles „flutscht“.

Um 15 Uhr nachmittags sollten die ersten historischen Rallyefahrzeuge über die abgesperrte Strecke zwischen Bodenbach und Borler unterwegs sein. Dort sollten sie ihre ebenso seltenen wie wertvollen, mit viel Sachkenntnis und Liebe zum Detail restaurierten Fahrzeuge, zum Teil über 50 Jahre alt, auf Demonstrationsfahrten vorführen. Auf Zeit gefahren wurde nicht. „Dafür sind diese Fahrzeuge viel zu wertvoll. Die kosten bis zu ein paar Hunderttausend Euro“, sagte Pressechef Jürgen Hahn, der mit seiner Mannschaft eine Konversation in vielen Sprachen führen musste. Denn das Medieninteresse an diesem weltweit größten Treffen historischer Rallyefahrzeuge ist riesengroß.

Die ersten Rallyefreunde waren bereits am späten Vormittag eingetroffen, wurden von den Helfern der freiwilligen Feuerwehr auf die Parkplätze dirigiert. Je mehr es auf die frühen Nachmittagsstunden zuging, um so mehr Betrieb herrschte im Dorf. Viele Besucher sind bis zu drei Tagen da, haben sich entweder in Daun oder in einer der angrenzenden Gemeinden im Kelberger Land eingemietet. Tausende sind bereits zu regelmäßigen Besuchern des Eifel Rallye Festivals geworden.

Bürgermeister Thorsten Krämer half selbst im Pressezentrum mit, bevor die ersten Fahrzeuge auf die Strecke gegangen waren. Er verteilte Programme, kümmert sich, dass alles bestens funktionierte. „Eine tolle Werbung auch für unseren Ort.“ Unterdessen trafen immer mehr Rallyefreunde ein, die im Vorfeld Fahrten auf dem „heißen Sitz“ eines prominenten Rallyefahrers ersteigert hatten. Der Betrag ging an das Kinderhospiz der „Aktion Nestwärme“.

Deren Gründerin und erste Vorsitzende Petra Moske zeigte sich vom Engagement der historischen Rallyefreunde sehr angetan. „Vielen Dank, auch im Namen der Betroffenen. Das kommt alles unserem Kinderhospiz zugute. Sie ließ sich von ERF-Pressechef Jürgen Hahn in die Geheimnisse des historischen Rallyesports einweihen. „Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich auch mitgefahren. Aber im nächsten Jahr auf jeden Fall.“

Unter den prominenten „Kutschern“, die den Gewinnern der Mitfahr-Gelegenheiten ein unvergessliches Erlebnis in diesen wertvollen alten Autos bescherten, waren Größen wie ehemalige Rallye-Weltmeister, Deutsche Meister, aktuelle Profi-Fahrer, die ihr Geld im Rallyesport verdienen. So wie etwa der Belgier Thierry Neuville, der bereits fünf Mal Vizeweltmeister war und mit dem eigenen Autos aus dem benachbarten St. Vith angereist war. „Für so eine Veranstaltung stelle ich mich gerne zur Verfügung. Und die alten Fahrzeuge zu sehen, die Begeisterung der Leute mit zu erleben, macht immer wieder einen Riesenspaß.“