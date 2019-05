Schule : Große Bühne für die Dauner Nachwuchs-Schauspieler

Daun Die Theater-Arbeitsgemeinschaft des Geschwister-Scholl-Gymnasiums spielt ein Stück, mit dem sie das Land Rheinland-Pfalz in Halle repräsentieren wird.

(red) Die Theater-Arbeitsgemeinschaft (AG) des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) Daun zeigt am Donnerstag, 13. Juni, ihr Stück „Alice im Anderland“ um 19 Uhr in der Aula der Schule. Mit dem Stück tritt die AG zudem am 24. Juni beim Landesschultheatertreffen am Pfalztheater in Kaiserslautern auf und wird außerdem im September am Schultheater der Länder den Wettbewerbsbeitrag für Rheinland-Pfalz stellen. Das Schultheater der Länder ist ein bundesweites Festival für Schultheatergruppen aller Schulstufen und Schulformen, das jährlich in einem anderen Bundesland stattfindet. Jedes Bundesland ist mit einer Gruppe vertreten.