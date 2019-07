Freizeit : Aus der Grünen Hölle in den siebten Himmel

Nürburg Große Gefühle am Nürburgring: Vier Paare bei erstem Termin an der Rennstrecke „getraut“.

Seitdem sind sie unzertrennlich, haben die Silhouette des Nürburgrings mitsamt des Datums ihres Kennenlernens sogar eintätowiert. Mit der Eheschließung an ihrem Lieblingsort geht für die beiden ein echter Traum in Erfüllung. „Wir haben es genossen, während der Zeremonie die Motoren zu hören und dem ganzen Geschehen auf der Rennstrecke so nah zu sein. Sogar das Auto unseres Lieblingsteams konnten wir von hier aus in der Boxengasse sehen. Das war wirklich super emotional“, sagt Manuela, die jetzt Manns mit Nachnamen heißt. „Es war einfach perfekt, ein tolles Gefühl, meine Frau hier heiraten zu dürfen“, ergänzt ihr Mann.

Möglich wurde dies durch die Kooperation der Verbandsgemeinde Adenau und dem Nürburgring. Der Standesbeamte Winfried Wirfs, der sonst in Adenau die Trauungen vornimmt, wechselt für die Termine an der Rennstrecke extra seinen Arbeitsplatz. Auch VG-Bürgermeister Guido Nisius ist bei der ersten Trauung vor Ort. „Toll, dass wir das gemeinsam umsetzen konnten. Die Paare sind wirklich glücklich und wir auch“, sagt er. Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Markfort ergänzt: „Die Faszination Nürburgring wird für die Paare hier in einem der schönsten Momente ihres Lebens spürbar. Das ist auch für uns etwas ganz Besonderes.“ Am 11. Oktober warten nun die nächsten Eheschließungen mit Blick auf die Start-Ziel-Gerade. Auch dieser Termin ist bereits ausgebucht. Wer an diesem emotionalen Ort heiraten möchte, muss sich also bis 2020 gedulden. Die kommenden Termine werden Ende dieses Jahres bekanntgegeben.