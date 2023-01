Umfrage : Mehrweg-Verordnung in der Vulkaneifel: Wenn ein Gesetz auf die Realität trifft

Seit dem 1. Januar müssen Restaurants und Imbissbetriebe Mehrwegbehälter für Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Für kleinere Betriebe gelten Ausnahmeregelungen – aber kaum jemand blickt durch. Wir haben in der Vulkaneifel nachgefragt.

Das neue Gesetz soll dazu beitragen, Abfälle zu vermeiden, Rohstoffe zu sparen und die Umwelt zu schonen, verkündet das Bundesministerium für Umwelt, Natur- und Verbraucherschutz. Im Wortlaut klingt die Vorschrift vernünftig: „Restaurants, Bistros, Cafés und Imbisse, die Essen für unterwegs verkaufen, sind verpflichtet, ihre Produkte sowohl in Einweg- als auch in Mehrwegverpackungen anzubieten“, heißt es in der Verordnung. Die Mehrwegvariante dürfe dabei nicht teurer sein als das Produkt in der Einwegverpackung und für das wiederverwendbare Geschirr dürfe Pfand verlangt werden. So weit, so gut.

Es gibt jedoch Ausnahmen: Von der Pflicht sind kleinere Geschäfte ausgenommen, in denen höchstens fünf Beschäftigte arbeiten und deren Ladenfläche die Größe von 80 Quadratmetern nicht übersteigt. Also die allermeisten Dönerbuden, Frittenschmieden, Grills und Bratwurstwende-Anstalten in der Vulkaneifel. Diese kleinen Betriebe müssen ihre Kunden allerdings mittels „gut sichtbaren und lesbaren Informationstafeln“ darauf hinweisen, dass die Möglichkeit besteht, eigene Behältnisse mitzubringen.

Kunden können Tupperdosen mitbringen, machen sie aber nicht

Anfragen per Telefon zeigen: es ist schwierig, den Angestellten zu erklären, worum es genau geht. Die Frage, ob der Kunde eine Tupperdose mitbringen kann, wird bejaht. „Kommt nie vor, aber wenn Sie das wollen, machen wir es so“, sagt der Gesprächspartner, der offensichtlich zu höflich ist, um zurückzufragen, ob der Anrufer noch alle Mehrweg-Tassen im Schrank hat. Hängt ein Plakat im Laden, das auf das Angebot hinweist? Das wisse nur der Chef – und der sei im Augenblick nicht da. So wie auch bei allen Anrufen in den folgenden Tagen, ist der Inhaber nicht im Laden oder zu beschäftigt, auch für einen Rückruf habe er keine Zeit.

Zeit nimmt sich Stefan Diederichs, Inhaber des gleichnamigen Imbissbetriebs in Daun. „Wir kommen mit der neuen Verordnung gut zurecht“, sagt er. Bisher gebe es keine Probleme, das sei allerdings auch darauf zurückzuführen, dass die zumeist ältere Kundschaft vor Ort speise. Stefan Diederichs kleiner Betrieb mit nur einer Angestellten fällt unter die Ausnahmeverordnung und muss keine eigenen Mehrweg-Behälter anbieten. „Bis jetzt alles gut“, sagt Diederichs, „mal schauen, was die Zukunft bringt.“

Angestellte sind oft nicht über das neue Gesetz informiert

Eine Reihe weiterer Anrufe in anderen Betrieben zeigt, dass die Angestellten nicht über das neue Verpackungsgesetz informiert sind und dass Kunden nie nach wiederverwendbaren Behältnissen fragen. Und überhaupt: der Chef (siehe oben) sei nicht da. Der investigative Selbstversuch in einer Pizzeria bringt es an den Tag: Die Frage nach einer Mehrwegverpackung zum Mitnehmen der bestellten Calzone wird mit dem Hinweis beantwortet, der Pizza-Karton sei bestimmt drei- oder viermal nutzbar, bevor er aufweiche. Aus dem Dauner Restaurant im Burghof heißt es auf Anfrage, wiederverwendbare Essensbehälter seien vorrätig und würden den Kunden bei Bedarf auch angeboten. Doch der Wunsch, Speisen mitzunehmen, werde nur äußerst selten geäußert.